Sottosegretario Costa: “Riapertura stadi dal 1 maggio? Non c’è ancora nulla di ufficiale: il nostro piano”

Andrea Costa, sottosegretario di Stato alla Salute, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per chiarire la questione della riapertura degli stadi: “Decisione di riaprire lo stadio al pubblico per l’Europeo è stata un apripista. Abbiamo già idee sulle riaperture per gli sport, come quelli da contatto, dal 26 aprile. Stiamo pensando anche alla riapertura degli stadi al 15% della capienza per la Coppa Italia. Quella del primo maggio non è ancora una data ufficiale, ci stiamo lavorando. Ne ho parlato con il Ministro ma non c’è ancora una decisione. Vedremo, se sarà possibile noi saremo contenti di riaprire. Noi stavamo studiando una riapertura per le ultime due di campionato. Gli Europei si giocheranno in Italia con il pubblico e spero sia possibile anche per la Coppa Italia”.