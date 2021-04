Secondo quanto riportato da SKY, è da poco conclusa la sessione di allenamento dell’Inter in vista del Napoli. L’unico dubbio di formazione di Antonio Conte è sulla catena di sinistra, il tecnico salentino deve ancora sciogliere il ballottaggio tra Ivan Perisic e Ashley Young. Gli unici a non aver lavorato in gruppo oggi sono stati Vidal e Kolarov.