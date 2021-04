Schwoch: “Mertens o Osimhen? Schiererei sempre il primo ma gli strappi di Victor sono micidiali”

Stefan Schwoch, ex calciatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione ‘Radio Goal’, per parlare dell’attacco del Napoli: “lo schiererei sempre Dries Mertens. Osimhen? Può permetterti di fare quel salto di qualità che ti porta al quarto posto. Bisogna però pensarci bene prima di lasciare in panca Mertens. Io preferisco il belga per come gioca e i movimenti. Ovviamente la scelta spetta a chi li monitora tutta la settimana, e quindi Gattuso. Se il nigeriano sta bene è ovvio che schiera lui, con i suoi strappi fa male tutte le difese. Forse i due insieme possono coesistere “.