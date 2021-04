Sabatini: ”Il duello decisivo potrebbe essere Lukaku-Koulibaly”

Nel corso della trasmissione radiofonica ‘Radio goal’, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Sandro Sabatini di Sportmediaset:

”Napoli-Inter è una grandissima sfida, che promette spettacolo e che può essere decisiva. Sia una vittoria dell’Inter che una vittoria del Napoli sarebbe un’impresa per le due squadre. Decisivi potrebbero essere i duelli tra Osimhen e De Vrij o Skriniar, ma soprattutto quello tra Lukaku e Koulibaly. Il belga può essere letale in contropiede anche contro un difensore come il senegalese”.