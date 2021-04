Walter Novellino, ex allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli:

“Per me è evidente che c’è feeling tra la squadra e Gattuso, lo dimostrano anche i risultati.Io penso che De Laurentiis stia già lavorando alla permanenza di Gattuso in silenzio, sarebbe anche giusto per il gioco che esprime. Ora si vede tutto con la squadra al completo. Gattuso è bravo tatticamente ed è bravo a dare un gioco alla squadra”.