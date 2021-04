Montefusco: “Gattuso ha commesso un errore. Su Napoli-Inter…”

Vincenzo Montefusco, ex allenatore del Napoli, ha parlato al programma Marte Sport Live, in onda su Radio Marte.

“La scelta di schierare uno tra Osimhen e Mertens dev’essere valutata da Gattuso, io schiererei il nigeriano. Non mi sento di dire nulla a Gattuso per quanto riguarda le situazioni di campo. Ha però commesso un errore: quello di fare polemica con De Laurentiis, perché lui stesso dopo Ancelotti ha fatto la stessa cosa. Da quando il Napoli è il silenzio stampa, stanno arrivando anche i risultati. Conte non farà la partita per Napoli-Inter, i partenopei hanno maggiore interesse a vincere la partita”.