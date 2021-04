Il Roma – Il recupero di Ospina sarà lento, per ora solo terapie

David Ospina dovrà restare fermo per circa tre settimane prima di tornare in campo.

Come riportato dall’edizione de Il Roma, il calciatore si è sottoposto alla prima serie di terapie in questi giorni di riabilitazione iniziale. Ospina è stato uno dei punti chiave dell’assetto azzurro in questa stagione e Meret dovrà fornire una grande prova di personalità contro la capolista. Intanto Gattuso sta lavorando molto sulla parte tattica in questi giorni, per limitare gli uomini più pericolosi di Antonio Conte e inibire i punti focali del suo consolidato 3-5-2. Una partita in cui servirà decisamente sbagliare il meno possibile per vincere contro la squadra più in forma del campionato(che viene da ben undici vittorie consecutive).