Il Roma – Il Maradona è diventato scenario di sole vittorie per il Napoli

Il Maradona sta diventando un piccolo fortino per gli azzurri nel girone di ritorno.

Come riportato dall’edizione odierna de Il Roma, lo stadio di casa ha portato davvero fortuna al Napoli nelle ultime partite giocate tra le mura amiche. Sono ben sei le vittorie consecutive sono state totalizzate dal Napoli in quel di Fuorigrotta. Un dato importante e che fa ben sperare in vista della qualificazione alla prossima Champions League(con il rammarico di aver perso troppi punti nel girone d’andata contro Sassuolo e Spezia). Il teatro partenopeo ospiterà Inter e Lazio nelle prossime due gare di campionato e il fattore casa dovrà continuare ad incidere anche contro due squadre in formissima come queste ultime due appena citate. Contro l’Inter, difatti, il Napoli si gioca quasi tutto.

Il rendimento in trasferta ha, inoltre, contributo a risollevare al contempo gli azzurri da una classifica che li vedeva addirittura settimi in campionato. Tutti ci auguriamo che il Maradona possa essere ancora una volta una certezza.