Gli ultras ad Agnelli: ”I tuoi progetti rovineranno questo sport”

Secondo quanto riportato da RMC Sport diversi gruppi ultras europei, in seguito alle rivoluzionarie proposte di Agnelli in merito alle prossime competizione europee, avrebbero indirizzato una lettera proprio al presidente dell’ECA per esprime il proprio disappunto.

Ecco di seguito ciò che hanno scritto:

”Il tuo piano di ristrutturazione della Champions League, che si basa sull’aumento del numero delle partite, l’introduzione di una qualificazione basata sui risultati passati e l’appropriazione dei diritti commerciali della competizione, minaccia l’integrità di tutto il nostro sport”