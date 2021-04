Giordano: “Il Napoli contro l’Inter dovrà giocare la partita perfetta”

Bruno Giordano, ex attaccante, ha parlato ai microfoni di Maracanà, trasmissione in onda su Tmw Radio. È intervenuto a proposito del big match di Serie A Napoli-Inter

“Il Napoli ha sicuramente le qualità per mettere in difficoltà l’Inter, può farlo con chiunque. È chiaro che il Napoli non deve fare come contro la Juventus nella prima ora. Se gioca una partita all’altezza può far male a chiunque. Ha recuperato tutti gli effettivi, stanno bene fisicamente e moralmente, vogliono entrare nelle prime quattro. Sarà una bella partita. Per vincere ora contro l’Inter devi fare la partita perfetta”.