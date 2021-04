Everton, Ancelotti avvisa: “Se il PSG vuole Kean deve parlare prima con noi, altrimenti torna”

Il futuro di Moise Kean, attaccante italiano del PSG è ancora molto incerto: infatti a giugno, dovrebbe tornare all’Everton, agli ordini di Carlo Ancelotti. Il quale tecnico italiano, ha recentemente parlato così del suo gioiellino al giornale The Telegraph:

“Non devo convincerlo a restare, questo lo scrivono i giornali. E’ in prestito e deve tornare, se il Psg lo vuole, deve aprire una trattativa. Noi siamo aperti, ma se non succede nulla sarà un giocatore dell’Everton, e anche importante, per la prossima stagione“.

Secondo il quotidiano inglese, sarà necessaria, per arrivare ad un accordo, una cifra “significativa”, circa 45 milioni di euro di sterline (circa 52 milioni di euro) per convincere il club inglese a lasciare Kean.