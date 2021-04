Di Marzio: “Osimhen o Mertens? Schiererei il nigeriano: il motivo”

Gianni Di Marzio, ex allenatore, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte, durante la trasmissione ‘Marte Sport Live’, per parlare del match di domenica contro l’Inter: “Il problema non sta solo nel difendere dagli attacchi dei due bomber nerazzurri ma anche chi schierare degli azzurri. La difesa dell’Inter è veramente forte in generale meglio schierare Mertens è più rapido e scattante. Anche Osimhen però può essere un pericolo per la retroguardia di Conte e quindi schiererei lui. Per me la partita si deciderà sulle fasce, Hysaj deve contenere Hakimi per me. Zielinski deve pressare Brozovic e non lasciargli spazio. Demme, invece, non deve avanzare e deve aiutare i due centrali nelle ripartenze dell’Inter. Koulibaly? Deve giocare d’intelligenza contro Lukaku. Fabian Ruiz se resta anche lui dietro permette a Zielinski di giocare nella trequarti”.