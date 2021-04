Di Marzio: “Juric? E’ da Napoli, ha il carattere giusto per una piazza particolare come quella azzurra”

Gianni Di Marzio, ex allenatore del Napoli, ha parlato a TMW Radio della possibilità di Ivan Juric come prossimo allenatore del Napoli:

“Juric al Napoli? Sicuramente lo faranno lavorare in pace, per come è fatto caratterialmente. Napoli è una grande piazza, particolare, una città passionale: oggi ti ama alla follia ma domattina può essere diverso. Di razionalità ce n’è poca. Io credo che possa essere un profilo giusto, ha carattere per stare a Napoli, sa lavorare. Inoltre è molto attento ai giovani, cosa che piace molto al presidente ADL.”