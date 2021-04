Una buona notizia per gli appassionati di calcetto e di sport amatoriali, infatti, dal 26 aprile, sarà possibile giocare all’aperto in zona gialla. Ad annunciarlo è il Presidente del Consiglio Mario Draghi insieme al ministro della salute Roberto Speranza. Nei mesi scorsi, gli sport di contatto sono stati visti come un tabù e considerati una causa di contagio. Col comunicato di oggi, c’è stata un’inversione di rotta. Il 26 aprile, verrà restaurata la zona gialla, nella quale si potranno praticare gli sport di contatto come il calcio a 5 e quello amatoriale. Ovviamente all’aperto.