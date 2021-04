Chiellini: ”Col Napoli vittoria importante, ma ora testa all’Atalanta”

Giorgio Chiellini, difensore della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport:

”Col Napoli abbiamo giocato alla grande, loro erano in forma e si è visto nella sfida successiva contro la Sampdoria. Con la vittoria contro il Genoa abbiamo dato un segnale importante, ma dobbiamo ancora migliorare cercando di avere più continuità. Siamo concentrati sull’Atalanta, sarà durissima perchè tutti conosciamo il loro calcio e come disse Guardiola giocare contro di loro è come andare dal dentista. Tuttavia siamo una squadra forte e sappiamo come fare del male anche a loro.