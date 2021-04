Alvino: “Mazzoleni? Contro l’Inter avrei evitato, troppi episodi dubbi”

Carlo Alvino, giornalista sportivo, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione ‘Radio Goal’, per parlare di Mazzoleni e dei suoi precedenti con gli azzurri. Di seguito le dichiarazioni del giornalista: “Mazzoleni al Var? Domenica nella partita contro l’Inter dopo i tanti episodi dubbi non l’avrei mandato per buonsenso. Non è possibile che ci sia solo Mazzoleni per il match. Io non ho mai visto una foto di Maresca che alludevano al tifo per gli azzurri nonostante l’arbitro abbia origini napoletane. Invece Paganessi è tifoso dell’Atalanta e, non lo dico solo io, ma anche i social”.