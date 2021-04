Verso Napoli-Inter: gli ultimi precedenti tra le due squadre

Ci avviciniamo al posticipo di domenica in programma al “Maradona” tra Napoli e Inter. Gli azzurri non possono sbagliare per la rincorsa al quarto posto. I nero azzurri cercheranno di ipotecare il primato. Riviviamo gli ultimi precedenti tra le due squadre:

Napoli-Inter 1-3 (Milik) 06/01/2020

Napoli-Inter 4-1 (Zielinski, Merten, Ruiz, Ruiz) 19/05/2019

Napoli-Inter 0-0 21/10/2017

Napoli-Inter 3-0 (Zielinski, Hamsik, Insigne) 02/12/2016

Napoli-Inter 2-1 (Higuaìn, Higuaìn) 30/11/2015

Napoli-Inter 2-2 (Higuaìn, Hamsik) 08/03/2015

Napoli-Inter 4-2 (Higuaìn, Mertens, Dzemaili, Callejon) 15/12/2013

Napoli-Inter 3-1 (Cavani, Cavani, Cavani) 05/05/2013