TMW – Gattuso-Fiorentina, si intensificano i rapporti: le ultime

Secondo l’edizione odierna di Tuttomercatoweb.com, Gennaro Gattuso viaggia sempre più verso la Fiorentina. I contatti tra le parti sono continui ed intensificati con il presidente interessato ad affidare la panchina al tecnico calabrese. Il primo sondaggio risale ad un mese fa, quando la società viola ha contattato Jorge Mendes per sondarne la volontà. La piazza stuzzica Gattuso, i contratti e i soldi non sono un problema. L’idea è quella di non avere molti ultratrentenni in rosa ed avere comunque garanzie sugli acquisti futuri. L’accordo sembra davvero ad un passo, a patto che i viola decidano per una vera rifondazione. Sullo sfondo c’è anche una squadra di Premier League, attualmente molto meno probabile.