Il Roma – De Laurentiis rivuole il pubblico sugli spalti

Dopo l’ok per il ritorno dei tifosi allo stadio in vista degli Europei, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, insiste per avere il pubblico anche in Serie A.

Il patron della squadra azzurra, in seguito alla questione riguardo i diritti tv assegnati a DAZN per il prossimo triennio, continua a portare avanti le sue idee, che stavolta ricadono sul recupero dei tifosi sugli spalti.

ADL vorrebbe ottenere consensi per la riapertura degli stadi il prima possibile, affinché anche il campionato italiano possa riassaporare sprazzi di normalità.