Domenica sera al Maradona debutta il tifo “artificale” ma non sarà l’unica colonna sonora della delicatissima sfida di campionato tra Napoli ed Inter.

Ecco quanto affermato da Repubblica: “Nemmeno i cori dei sostenitori azzurri registrati e sparati ad altissimo volume riusciranno a sovrastare le urla di Gattuso e Conte. Ringhio sarà costretto ad alzare ancora di più i decibel, come del resto farà il suo collega a pochi metri di distanza. Il bordo campo si trasfomerà idealmente in un ring ed è un bene che i due si stimino molto. Entrambi sono accomunai anche per le forti affinità caratteriali”