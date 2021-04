Il Mattino – Napoli e Milan tra le più colpite dagli infortuni

Napoli e Milan sono tra le squadre più colpite dagli infortuni durante l’attuale stagione di Serie A.

Come riportato dall’edizione de Il Mattino, infatti, gli azzurri hanno riportato un numero di infortuni elevatissimo nel periodo clou del campionato(da febbraio a fine marzo) e questo ha sicuramente inciso nell’economia dei risultati.

Attualmente la rosa di Gennaro Gattuso è quasi al completo e solo l’infortunio di Ospina rovina i piani per la partita contro l’Inter. Lo stesso identico problema si è verificato anche in casa Milan con indisponibilità a lungo periodo di calciatori chiave come Ibrahimovic e Bennacer per oltre dieci partite. Il Napoli ha dovuto rinunciare al suo trittico offensivo(Mertens,Osimhen e Petagna) contemporaneamente. Questo fattore può diventare un alibi a fine stagione.