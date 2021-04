Gazzetta – Perisic potrebbe essere convocato, Vidal out

Ivan Perisic sta recuperando dall’infortunio e potrebbe essere convocato contro il Napoli.

Come riportato dall’edizione de La Gazzetta dello Sport, l’esterno croato sarebbe una pedina importante per Antonio Conto nel big match del Maradona contro il Napoli. Quest’anno il tecnico italiano l’ha schierato spesso anche dall’inizio e potrebbe accadere lo stesso proprio contro gli azzurri: non è una pista da escludere completamente. Non sarà della partita, invece, Arturo Vidal. Il cileno era tornato ad allenarsi dopo circa 20 giorni di stop ma dovrà continuare il suo programma di riabilitazione.

Recuperare Perisic è sicuramente una bella notizia per l’ambiente interista, che vuole alimentare la sua fame di vittorie anche contro il Napoli.