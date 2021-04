Fontana: “L’alternanza tra portieri è giusta, vi spiego il motivo”

Alberto Fontana ha rilasciato alcune dichiarazioni su 1 Station Radio durante la trasmissione “Il Sogno Nel Cuore”. Ecco quanto estrapolato:

“Tra Napoli e Inter mi aspetto un pareggio. L’Inter al 95% vincerà lo scudetto. Nel 2001 Il Napoli mi offrì un contratto triennale ma la società non era al top e quindi io avevo voglia di puntare più in alto. Tra un top club è un club provinciale a fare la differenza e il blasone. Sono arrabbiato con chi critica Antonio Conte, un po’ come chi criticava Allegri. L’alternanza tra Meret e Ospina è giusta, per una squadra così importante è giusto avere due portieri di livello. Alex è un ragazzo con delle grandissime doti e Napoli è una piazza importante. Se c’è da fare la gavetta è giusto che la faccia”