Di Fusco: “Meret? Gattuso ha sbagliato la sua gestione”

Raffaele Di Fusco, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Marte: “I dati secondo i quali Ospina abbia una media migliore di goal subiti rispetto a Meret sono poco attendibili. Bisogna infatti vedere anche le squadre affrontate. Sono entrambi due ottimi portieri. La crescita di Meret è stata rallentata proprio per la gestione, ma non voglio dare colpe a Gattuso. È vero che sono due portieri forti, però bisogna guardare il futuro. Si è preso Meret pensando fosse tra i migliori emergenti. Però, avendo fatto solo 50 partite in tre anni. Quindi, non ha avuto possibilità di crescita effettiva. Il Napoli, se riuscirà ad esprimere il suo reale valore, è in grado di battere l’Inter. Ma la squadra di Conte è difficile da affrontare perché non sai se stare alto o abbassarti”.