Dopo che il centrocampista del Napoli, Piotr Zielinski, ha subito un leggero fastidio muscolare dopo la partita contro la Sampdoria, il Corriere del Mezzogiorno ha fatto il punto della situazione: “Il polacco ha subito una piccola contrattura, un semplice fastidio muscolare che in allenamento può essere gestito per farlo scendere in campo domenica contro l’Inter”