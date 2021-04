Come riporta Sportmediaset, Gennaro Gattuso potrebbe avere già la panchina pronta per la prossima stagione. Si tratta della Fiorentina, con la quale c’è un apprezzamento reciproco. Il mister del Napoli, di origini calabresi così come il patron viola Commisso, è molto stimato per la qualità del gioco delle sue squadre ma anche per il fatto che non abbia grandi pretese in fase di mercato.