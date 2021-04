Ciro Venerato, esperto di calciomercato Rai, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha parlato delle mosse di Giuntoli in vista della prossima sessione di calciomercato:

“Piace Gudmundsson, classe ’99, ma al momento non c’è un interesse reale. Giuntoli segue circa quindici-venti nomi per il futuro, Di Marco rientra in quella lista. Se arrivasse Juric a Napoli si potrebbe andare sul terzino dell’Hellas. Molto dipenderà dal prossimo allenatore che siederà sulla panchina azzurra”.