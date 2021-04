Napoli Primavera – Gli azzurrini pareggia con lo Spezia

Nel recupero della undicesima giornata del campionato Primavera 2, al “Piccolo” di Cercola il Napoli pareggia 2-2 contro lo Spezia. Primo tempo all’insegna dell’equilibrio con gli azzurrini che comandano il gioco, sfiorando la rete con Cioffi che colpisce il palo. Secondo tempo che parte in salita, le aquile passano con Guarino. Il vantaggio dura poco perché Ambrosino pareggia subito i conti. Lo Spezia rimette la freccia con Pietra che trasforma dagli undici metri. Il Napoli ha il merito di non mollare e Labriola, entrato a gara in corsa, fissa il risultato sul 2-2.

La formazione : Idasiak; Potenza, Costanzo, Guarino, Romano (83′ Barba); Virgilio, Cataldi (65′ Iaccarino), D’Agostino; Vergara (65′ Labriola), Cioffi, Ambrosino (83′ Pesce). All. Cascione