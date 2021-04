Marco Branca, ex ds dell’inter, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“Inter? Può vincere lo scudetto e riportarlo a Milano. Manca davvero poco secondo me. Per vincere c’è bisogno di una circostanza precisa determinata da diversi fattori che devono agire in contemporanea. Napoli? Ha una piazza che fa invidia. Mi attira molto il fascino di quest’ultima io, ma penso nessuno, non potrei mai dire di no”.