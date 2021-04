Gentili: “Cannavaro sulla panchina del Napoli sarebbe il massimo”

Il giornalista RAI, Bruno Gentili, ha rilasciato un’intervista a Radio Kiss Kiss Napoli in cui ha parlato degli azzurri e di un eventuale arrivo di Fabio Cannavaro sulla panchina:

“Riaprire l’Olimpico per gli Europei rappresenta il primo passo per riaprire con 1000 spettatori gli stadi di Serie A per le ultime 4-5 partite di campionato.

Cannavaro sulla panchina del Napoli? Sarebbe il massimo, napoletano verace e bravo allenatore. Nessuno come Fabio conosce meglio l’ambiente di Napoli. Fabio verrebbe di corsa al Napoli, sarebbe un trampolino di lancio fantastico per poi coronare il suo sogno di allenare la Nazionale.

Napoli-Inter? Il Napoli gioca meglio dell’Inter in questa fase del campionato, i nerazzurri stanno gestendo le partite senza correre rischi. All’andata il Napoli fu molto sfortunato e giocò una bella partita, ci sono tutti i presupposti per assistere ad un bel match.

Cannavaro potrebbe avere difficoltà come Pirlo? A parte la maggiore esperienza come allenatore, non c’è paragone tra i due. Fabio ha un altro carattere e temperamento rispetto al tecnico della Juve. Ha un altro rapporto con i giocatori nello spogliatoio, sa gestire meglio gli uomini forti sui quali ha un certo ascendente”.