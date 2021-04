Del Genio: “Osimhen sgraziato? Si, ma i suoi passaggi sono efficaci”

Il giornalista Paolo Del Genio è intervenuto su Tele A durante il programma ‘Si Gonfia la Rete‘ per parlare di Victor Osimhen:

“Quando si parla di un giocatore bisogna essere attenti. Il gol che fa non è una novità, li farà sempre, non solo con la Sampdoria, ma è l’88% di precisione nei passaggi che va analizzato. Non facciamoci ingannare dai movimenti forse scomposti, se il passaggio non lo fa con eleganza e si muove male, l’importante è completare il passaggio e l’efficacia. Non diventerà mai Romario con i piedi, ma conta l’efficacia. Che ci frega che è sgraziato? Molti si fanno condizionare da questo aspetto! Ha giocato un terzo delle partite, ad oggi dico che 15 gol li avrebbe fatti. Sgraziato come Toni? Sì, ma poi ha iniziato a segnare tardi, a 27-28 anni”