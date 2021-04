Nel corso della trasmissione ‘Radio Goal’, su radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Walter De Maggio:

”Fabio Cannavaro potrebbe essere l’allenatore del Napoli, l’ingaggio del campione del mondo non è alto e per la sua residenza all’estero ci potrebbero essere benefici fiscali per la società azzurra. Potrebbe essere un volto importante in grado di rappresentare alla grande il Napoli nel mondo. Lippi lo avrebbe consigliato a De Laurentiis per la prossima stagione”.