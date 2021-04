Benoit Cauet: ”Mouffek può essere un ottimo acquisto per il Napoli”

Nel corso di ‘Arena Maradona’, in onda su radio CrC, è intervenuto Benoit Cauet, ex centrocampista dell’Inter:

”Al Saint Etienne coi talenti ci sanno fare, Mouffek è un giovane con grande potenziale. Ghoulam prima degli infortuni era al top, anche lui veniva da quella squadra. Anche Osimhen, soprattutto la prossima stagione, potrebbe veramente esplodere e mostrare il suo grandissimo potenziale. Non si è espresso al meglio per l’infortunio e per il covid, aveva iniziato bene in un campionato molto più tattico della Ligue 1. Contro l’Inter sarà una grande sfida, tutte e due le squadre stanno facendo bene e lottano per traguardi importantissimi”.