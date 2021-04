Nicolò Ceccarini, esperto di mercato e direttore di Tmw Radio, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli sul futuro di Maurizio Sarri:

“Le notizie di giornata danno in rialzo la candidatura di Maurizio Sarri sulla panchina della Roma: è una possibilità sempre più concreta, è un’operazione che per parametri si può fare. Non c’è ancora una trattativa, bisogna prima liberarsi di Fonseca che sicuramente andrà via, poi si deciderà.