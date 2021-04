Al momento il futuro di Gennaro Gattuso è lontano da Napoli, ma Ringhio ha già una proposta avanzata da parte della Fiorentina. De Laurentiis e il ds Giuntoli per sostituirlo avrebbero individuato il profilo ideale in Alessio Dionisi, allenatore dell’Empoli, primo in classifica in Serie B. Il presidente, però, vorrebbe puntare su un allenatore già pronto, che potrebbe essere Paulo Fonseca, attualmente non sicuro di restare alla Roma anche per la prossima stagione. Lo riferisce SportMediaset.