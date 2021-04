Nella sua prima pagina, Il Mattino dedica spazio al Napoli rimettendo in luce il tema degli infortuni, una delle maggiori problematiche della stagione degli azzurri. In particolare si fa cenno a: “Senza infortuni, il Napoli lotterebbe per lo scudetto”. La storia non si fa con i se e con i ma, però è una testimonianza di come questa sia stata una stagione dai ritmi mai visti e con problematiche non ordinarie.