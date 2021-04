Sebino Nela, ex calciatore ed attualmente opinionista, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“Se il Napoli vuole battere l’Inter dovrà essere perfetto nelle due fasi. In fase di non possesso tutti dovranno sacrificarsi, in fase di possesso invece tutti dovranno accompagnare l’azione. Gattuso? Nulla è ancora deciso, nel calcio sappiamo bene che alcune situazioni si sono sbrogliate anche all’ultimo momento. Sicuramente alcune squadre si ridimensioneranno”.