Napoli-Inter è anche Politano VS Conte: l’azzurro ha il dente avvelenato, il motivo

Il Napoli, domenica sera, affronterà l’Inter di Antonio Conte al Maradona. Una partita che può valere una stagione, e Gattuso si affiderà ai suoi migliori giocatori. Tra questi, Matteo Politano. L’esterno azzurro vive un ottimo momento, e sarà anche un ex della partita. Di questo, ne ha parlato l’edizione odierna di Tuttosport:

“Bisognerà gestire tutta la rosa per la doppia sfida contro Inter e Lazio, cominciando dal match di domenica sera a Fuorigrotta. Di sicuro non ci sarà Lozano, squalificato dal giudice sportivo per il giallo “pesante” di Genova, e al suo posto verrà rilanciato Politano nei panni dell’ex con il dente avvelenato. Soprattutto nei confronti di Antonio Conte: nella prima parte del campionato 2019-29 (a gennaio fu acquistato dal Napoli) lo utilizzò titolare soltanto 11 volte con 0 gol segnati e per 15 volte cominciò la partita dalla panchina“.