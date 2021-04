Napoli: cresce l’attesa per la gara con l’Inter. Intanto crescono i dubbi sul dopo Gattuso

Una vittoria molto importante quella di Marassi. Il Napoli è ancora vivo e ha lanciato un segnale evidente a tutte le contendenti: gli azzurri non si arrendono e faranno di tutto per arrivare tra le prime quattro. D’altronde, una lotta per arrivare in Champions League così agguerrita non si vedeva da tanti anni. Ci sono almeno quattro squadre, potenzialmente sei, che possono ambire ad arrivare tra le prime quattro: dando per scontato che l’Inter abbia raggiunto l’obiettivo, troviamo Milan, Juve, Atalanta e Napoli, con Lazio e Roma alla finestra.

Lotta Champions: cosa dicono i book

Detto questo, la lotta per arrivare almeno quarti è più ardua e serrata che mai. E lo dimostrano anche le varie quote dei book. Sì, perché al giorno d’oggi è possibile scommettere persino sulle squadre che arriveranno tra le prime quattro. D’altronde sempre più persone hanno ben a mente come funzionano le scommesse calcio e hanno voglia di tentare la fortuna. Comunque sia, stando a quanto si può evincere dalle quote medie, Juventus, Milan e Atalanta sono le favorite a raggiungere un posto tra le prime quattro. Il Napoli, viene subito dopo, con una quota che è vicina a 2 volte la posta.

Prossima sfida fondamentale

E continuano le gare fondamentali, quelle dove i tre punti sarebbero essenziali per rimanere in corsa. La prossima giornata, il Napoli dovrà vedersela con la capolista Inter. Un’occasione eccezionale per sperare di recuperare ulteriori punti preziosi sulle dirette concorrenti, considerando che si affrontano anche Atalante e Juventus. Non sarà facile, visto che mancherà Lozano, squalificato e visto che i nerazzurri sono la squadra più solida e costante per rendimento: vengono da dieci vittorie di fila. Ma gli azzurri hanno un obiettivo speciale e una voglia di raggiungerlo non da tutti.

Gattuso voci di mercato: quale sarà il futuro?

Se fino ad una decina di giornate fa sembrava che il tecnico calabrese fosse poco apprezzato dai tifosi del Napoli, oggi le cose sembra siano cambiate. Senza dubbio avrà influito il filotto di vittorie azzurre interrotto soltanto dalla Juventus, che ha battuto il Napoli: unica sconfitta nelle ultime nove gare. Fatto sta che, almeno stando alle info che trapelano, il tecnico pare abbia rotto con la società e non sia intenzionato a continuare dopo il termine della stagione. Questa decisione vede la tifoseria azzurra spaccata. Da un lato c’è chi vedeva e vede di buon occhio l’esonero di Gattuso, altri invece credono che si possa costruire un futuro con lui.

Il tecnico ha comunque diversi meriti, in primis quello di essere riuscito a dare una coesione ad un gruppo che sembrava frantumato. E ciò si è palesato anche sotto l’aspetto del gioco: una statistica molto significativa racconta del Napoli come unica squadra in Europa, dopo il Manchester City, ad essere andata a segno almeno cinque volte con almeno sei giocatori diversi della rosa. Oltre a questo, gli azzurri hanno record di clean sheet, ovvero di reti inviolate in campionato insieme all’Inter: per dodici volte la squadra di Gattuso non ha subito gol.