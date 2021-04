Liverani: “Il Napoli non aveva nulla da invidiare all’Inter, vi dico cosa ha fatto la differenza”

L’allenatore Fabio Liverani è intervenuto a TMW Radio per parlare dell’attuale campionato di Serie A, citando anche il Napoli.

“Dove l’Inter ha avuto vantaggio? Fino all’eliminazione dalla Champions erano tutte lì, però poi poter lavorare con una sola partita a settimana ha permesso a Conte di trasmettere la sua forza. Da lì le hanno vinte quasi tutte. La Juventus è stata la squadra che ha permesso davvero un distacco così ampio, mentre il Napoli per rosa non aveva nulla da invidiare all’Inter, ma senza Covid o infortuni. Il calcio è dei calciatori e sono loro a fare la differenza: quando il Napoli parte con Milik, Llorente, Osimhen, Petagna e Mertens e si ritrova a giocare con un falso nove significa grande difficoltà per ogni obiettivo. Questa è sfortuna, e ha creato la differenza”.