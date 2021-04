Ignazio La Russa, politico e tifoso interista, è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo:

🔴📢 #LaRussa: “Adoro il gioco di #Conte, basta che l’#Inter vinca (ride ndr). Il calcio non è uno ‘spettacolo’, ma uno sport. E come tale, deve interessare solo il risultato! Se #Atalanta e #Juventus pareggiassero, ben venga un punticino al #Napoli: spero vada in #Champions!” pic.twitter.com/B733aJiBAg— Radio Punto Nuovo (@radiopuntonuovo) April 12, 2021