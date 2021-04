Giordano: “Il Napoli mi sta piacendo molto! Vi spiego perché sta andando così bene”

L’ex calciatore del Napoli Bruno Giordano è intervenuto a TMW Radio per parlare delle grandi di Serie A, facendo il punto anche sugli azzurri.

“Juventus senza Dybala e Ronaldo? Sono un top club e quindi non prenderei in considerazione questa opzione. Per sostituirli dovresti spendere cifre importanti. Con un paio di giocatori importanti la squadra può riprendere a ragionare da grande. L’allenatore? Poi dipende dai programmi. Io credo che questa stagione sia servita come esperienza a Pirlo”.

“Napoli, Roma e Lazio? Il Napoli mi sta piacendo tanto, ritrovando tutti gli effettivi stanno bene fisicamente e mentalmente. La Roma non potrà recuperare, inoltre sembra aver scelto di concentrarsi in Europa League. Alla Lazio stanno mancando i gol di Immobile: quando non segni per 6-7 partite sembrano un’infinità”.