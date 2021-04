Gazzetta, Bagni: “Osimhen sarà decisivo! Il Napoli interromperà la striscia di vittorie dell’Inter”

Salvatore Bagni, ex calciatore del Napoli, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Tra gli argomenti, il Napoli, la Champions e… Victor Osimhen:

Rischio che dopo anni in Champions League non vada nessuna squadra del Centro-Sud? “Semplice, negli ultimi due anni c’è stato il ritorno dell’Inter e del Milan, due club che hanno saputo riprogrammare e ripartire per grandi traguardi”.

Squadre favorite per il piazzamento Champions oltre a Inter e Milan?

“Io limiterei il tutto a un solo posto, perché non riesco a immaginare una Juventus fuori dall’Europa dei grandi. Il suo è stato un percorso che si è interrotto per i tanti cambiamenti che ci sono stati, ma resta sempre una grande squadra. Vedrete, arriverà tra le prime tre. Sul piano dell’organizzazione e del gioco, invece, l’Atalanta continua a sorprendere, non mi dà mai l’impressione che possa perdere.

Però, in assoluto, è il Napoli che ha maggiori chance di entrare tra le prime quattro. Ritengo che il suo organico sia inferiore soltanto a quello dell’Inter. Senza gli infortuni e il Covid-19, sarebbe stato il primo competitor dei nerazzurri. Poi, magari, alla distanza Conte avrebbe prevalso, ma sarebbe stato un campionato più avvincente. Sono convinto che domenica sera il Napoli interromperà la striscia delle 11 vittorie consecutive dell’Inter”.

Chi potrebbe essere decisivo nel finale di stagione per il Napoli? “Non ho dubbi, Osimhen. Adesso che ha ritrovato la migliore condizione sarà sicuramente il giocatore che farà la differenza. Non è stato facile per lui sopportare il peso dell’investimento fatto dal club per ingaggiarlo. Questo avrà influito anche sul suo nervosismo, in passato ha avuto degli atteggiamenti di una persona stressata. Ora lo vedo più sicuro, ha ritrovato la fiducia”.