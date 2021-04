Floro Flores: “Osimhen? A Napoli giudizi sempre estremi. Allenatori? Ecco i migliori per me”

L’ex calciatore del Napoli Antonio Floro Flores, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli per parlare della situazione degli azzurri.

“Mertens? E’ straordinario, se sta bene è indispensabile per il Napoli. Osimhen? Victor può fare altrettanto bene. I giudizi a Napoli sono sempre molto estremi, bisogna andare piano.Si passa da una situazione in cui il ragazzo viene massacrato a un’altra in cui viene esaltato. Il nigeriano sta bene fisicamente ed è giusto che giochi. Allenatori? I migliori del momento sono Italiano, Zanetti e Dionisi dell’Empoli”.