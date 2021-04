Fiorentina, la Viola lavora per il prossimo allenatore: Gattuso in pole, ma attenzione ad un altro nome!

La Fiorentina di Rocco Commiso continuare a lavorare in silenzio per il nuovo allenatore della panchina viola. La prima scelta resta sempre Gennaro Gattuso, ormai destinato a lasciare Napoli a fine stagione, ma, negli ultimi giorni, sono stati avviati i contatti anche con Roberto De Zerbi. Quest’ultimo potrebbe considerare il mancato raggiungimento dell’Europa come la fine di un ciclo con il Sassuolo e, dunque, lasciare a fine stagione. In pole resta Gattuso, ma attenzione a De Zerbi. Lo riportano i colleghi di FirenzeViola.it.