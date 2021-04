CdS – Napoli, Gattuso ha trovato la formula giusta per il centrocampo: la coppia che non ti aspetti

Quando il Napoli ha trovato il giusto assetto tattico, e di uomini, riuscendo a totalizzare 5 vittorie nelle ultime sei gare? A Sassuolo. Sembrerà strano, ma è proprio a Reggio Emilia, in quel rocambolesco e ‘sfortunato’ 3-3, che Gattuso ha scoperto la formula giusta, inseguita dall’inizio della stagione: Fabian Ruiz e Demme a centrocampo. Ne parla l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport:

“Fuori Bakayoko e la striscia, avviata con il 2-0 sul Benevento, si è magicamente allungata, e il Napoli ha scoperto, improvvisamente, di essere uscito dal proprio laboratorio con una formula che sembra ormai quella giusta, probabilmente la definitiva.

Fabian Ruiz e Demme – da quando è emersa la nuova configurazione – assieme hanno perso una sola partita, quella di Torino con la Juventus: sarà un caso, ma non lo è, che dentro questi quaranta giorni, ci sia finita la rimonta della speranza Champions, una schermatura più solida, una distribuzione più massiccia ed un assortimento che ha consentito di rimettere ordine nelle due fasi.

Demme e Fabian hanno riscritto la grammatica del Napoli, normalizzandola in certi momenti ed in altri arricchendola, attraverso l’utilizzo di un vocabolario divenuto più ampio: adesso, e tranne episodi come nella prima ora della sfida con la Juventus, c’è una personalità ch’emerge ed è sprigionata mescolandosi l’uno all’altro, imprimendo alle gare i ritmi più utili al giro-palla”.