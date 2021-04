CdS – Fabian Ruiz e la sua rivincita: lo spagnolo è in crescita! Chi lo ha aiutato?

Fabian Ruiz e la sua rivincita. Il centrocampista spagnolo, in questa stagione, è stato assalito dalla critica, ma, da un mese a questa parte, ha rialzato la testa con delle buone prestazioni. Chi ha aiutato Fabian a crescere in un ruolo che, proprio non suo, è? La coppia a centrocampo con Diego Demme. Ne parla l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport:

“Fabian Ruiz è uscito dagli equivoci, da quella zona d’ombra che gli era costata persino la simpatia popolare, trascinando uno dei talenti più eleganti del calcio europeo alla soglia della disaffezione.

Nel Napoli ora c’è con spessore ed autorevolezza, ha la consapevolezza di essere garantito alle spalle da Demme, la facilità nel dialogo con chi gli sta davanti ed ha pure trovato il gol, a Marassi, come ormai non gli succedeva da un bel po’ (l’ultima volta in campionato, oltre un girone fa, nel 4-0 con la Roma).

Fabian Ruiz è tornato a rappresentare il prodotto più invitante della «meglio gioventù» continentale l’ha fatto attraverso un processo di crescita che la presenza di Demme ha favorito e probabilmente accelerato. E ora, il tandem va: direzione Champions, si vedrà”.