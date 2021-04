Cassano: “Sostituto di Gattuso? Vi dico quello che penso”

Antonio Cassano, ex calciatore, ha commentato la situazione legata a Gennaro Gattuso alla BoboTv, in onda su Twitch.

“Gattuso ha fatto un lavoro stupendo. Dà importanza a tutti e fa giocare chi merita, non fa sconti a nessuno. Lo conosco molto bene, è un ragazzo che non porta rancore e ti dice sempre quel che pensa. Tra tanti problemi, sta svolgendo un ottimo lavoro. Venire dopo Sarri non è semplice, negli ultimi 20 anni ha praticato il miglior calcio d’Italia. A Napoli lo rimpiangeranno… o vai a prendere Klopp, Guardiola o Bielsa, altrimenti per chi andrà lì sarà veramente dura”.