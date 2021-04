L’ex difensore Massimo Brambati è intervenuto a Radio Marte per parlare del prossimo match di Serie A tra Napoli e Inter.

“Napoli-Inter? Non sarà facile per gli azzurri, ma possono battere la squadra di Conte. Viene da un buon momento a parte qualche dettaglio, deve giocare una gara intensa con Mertens e Osimhen in campo. Ho grande stima di Gattuso. Chi schiererei in difesa? Credo che la coppia Manolas-Koulibaly sia quella che da più garanzie, sono i più forti”.