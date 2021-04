Biasin: “Darei fiducia a Gattuso, da Bakayoko ci si aspettava qualcosa in più. Napoli-Inter? Ecco chi saranno i migliori in campo”

Il giornalista Fabrizio Biasin ha parlato ai microfoni di 1 Station Radio degli azzurri e del loro prossimo match, quello contro l’Inter.

“Gattuso? Fossi in De Laurentiis lo convincerei a restare: sta lavorando bene ed ora la squadra riesce ad esprimere anche un bel gioco. Nei mesi scorsi non aveva nessuno dalla metà campo in su ed è ovvio che non sia riuscito ad esprimere le proprie idee”.

“Koulibaly? Nel calciomercato ci si concentra di più dalla metà campo in sù, ed è sempre più difficile trovare difensori come Kalidou. Se dovessimo ragionare nell’ottica di un direttore sportivo, sarebbe più semplice ottenere una plusvalenza con la cessione del senegalese, visto che è da tanto al Napoli. Fabian? Ha avuto difficoltà nel trovare il suo equilibrio, ma ora ha imparato il compito che gli ha affidato l’allenatore. Bakayoko? È un giocatore non bello da vedere. Non ci sono state solo brutte prestazioni, ma ci si aspettava qualcosa in più. Il francese deve crescere, a differenza di Demme che è già pronto”.

“Dichiarazioni di Vieri su ADL? Sono parzialmente d’accordo perché capacità di De Laurentiis di aver portato il Napoli ad alti livelli è in contrasto con la sua voglia di mettersi davanti la squadra. Quando hanno vissuto quel momento di crisi il presidente avrebbe dovuto proteggere la squadra e se vuole davvero fare il salto di qualità deve mettersi in disparte. Man of the match in Napoli-Inter? Eriksen per i nerazzurri, Osimhen per il Napoli”.